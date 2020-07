Leger ingezet voor boerenprotest van morgen, zeker 15 vrachtwagens paraat

De vrachtwagens staan er op verzoek van de burgemeester van De Bilt. Het is de bedoeling dat ze straten afsluiten. Er zijn nu ook al blokkades opgesteld, dat heeft te maken met de onvoorspelbaarheid van de protesten, zegt de woordvoerder van de gemeente. Bij eerdere boerenprotesten werden in Den Haag ook al legervrachtwagens ingezet.

In Utrecht verboden

In de provincie Utrecht is het vandaag en morgen verboden om te demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, op parkeerplaatsen en op alle andere openbare plekken in de provincie.