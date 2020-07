In water gevonden jongen (4) in Alphen aan den Rijn overlijdt in ziekenhuis

Het is nog niet bekend hoe het kind in het water terecht is gekomen. De politie kreeg rond 15.30 een melding over de vondst in de Zegerplas. Omstanders hadden het kind al uit het water gehaald toen de hulpdiensten arriveerden. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren.

Onderzoek

"Ondanks alle levensreddende handelingen is hij daarna in het ziekenhuis overleden", schrijft de politie. De politie doet onderzoek en probeert te achterhalen hoe het jongetje in het water is geraakt.