Celstraf voor vrouw (49) die jarenlang seks had met vriendje van haar dochter

De vrouw zelf stelde dat er een liefdesrelatie was ontstaan. Volgens haar was het de jongen die contact bleef zoeken en dat er dus geen sprake was van dwang.

'Hij was nog een kind'

De rechtbank oordeelde dat de verdachte in die periode misbruik heeft gemaakt van het grote leeftijdsverschil en 'de onvolwassenheid van de aangever'.

De rechtbank: "Dat hij ten tijde van het begin van hun seksuele contacten nog een kind was en het vriendje van haar dochter, heeft geen enkel beletsel gevormd."