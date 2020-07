Steeds minder Nederlanders willen van het gas af

Voorstanders geven het klimaatprobleem als belangrijkste reden (25 procent) om van het gas af te gaan. Vorig jaar waren de aardbevingen in Groningen nog de belangrijkste reden, maar nu vinden duidelijk minder mensen dat dé reden om gas in de ban te doen (18 procent in 2019, nu gedaald naar 9 procent).

Klimaatdoelen

Het kabinet heeft om die laatste twee redenen wel besloten om te stoppen met aardgas. De gaswinning in Groningen zorgde voor problemen én ook de klimaatdoelen zijn een belangrijk argument. Het doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 te halveren.