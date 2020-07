Wijn uit Achterhoek door EU uitgeroepen tot beschermd streekproduct

Twee en twee witte wijnen, een rosé, een mousserende wijn en twee dessertwijnen hebben het BOB-etiket bemachtigd. Volgens de commissie heeft de Achterhoekse bodem van leem en kalk en met een flinke humuslaag 'een goede invloed op de volheid van de wijn'. Door de zonnige dagen en wat koudere nachten in het uiterste oosten van Gelderland beschikken ze daarnaast over een wat rijpere druif en frisse, fruitige wijnen.

Zesde streek in Nederland

BOB biedt streekproducten bescherming tegen namaakproducten. Achterhoek-Winterswijk is de zesde streek in Nederland die de beschermde oorsprongsbenaming krijgt. Wijnen uit het naburige Oolde zijn al beschermd. Dat geldt ook voor het Overijsselse Ambt Delden en drie wijngebieden in Limburg.