Politie zet auto met tien kinderen aan de kant in Vlaardingen

Het kwam uit een goed hart, maar helemaal verantwoord was het op zijn zachtst gezegd niet: een vrouw uit Vlaardingen is vandaag met haar auto aan de kant gezet, omdat ze tien kinderen vervoerde. Een deel zat op stoelen, anderen in de voetenruimte tussen de voorstoelen en de achterbank.

De auto reed op de Parallelweg in Vlaardingen toen agenten hem opmerkten. De vrouw verklaarde dat ze 'iets leuks met ze wilde doen en hun ouders wilde ontlasten'. Iets goeds Ze heeft een boete gekregen omdat ze zes personen te veel vervoerde, maar niet voor andere overtredingen. "We hadden kunnen blijven schrijven, bijvoorbeeld voor het niet dragen van een gordel. Maar daar is van afgezien omdat ze in principe iets goeds deed", zegt een politiewoordvoerder.