Werkwijze Belastingdienst discriminerend, oordeelt Autoriteit Persoonsgegevens

In de tweede zaak draait het om een gastouderbureau in Eindhoven. In 2014 werden alle toeslagen van vraagouders stopgezet, zonder bewijs dat zij iets fout hadden gedaan. In vrijwel alle gevallen ging het om ouders met een tweede nationaliteit.

Compensatie

Honderden mensen kregen geen geld waar ze recht op hadden, of werden geconfronteerd met terugvorderingen. Het overgrote deel van deze ouders is intussen in het gelijk gesteld en krijgen compensatie.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, was het een moeizaam onderzoek. "Meerdere malen zijn we op het verkeerde been gezet. Het was duwen, trekken en sleuren. We moesten de Belastingdienst wijzen op de gevolgen van niet meewerken." Volgens Wolfsen gaat het een stuk beter nu er een nieuwe leiding is bij de Belastingdienst.