Is 'seks tegen de wil' altijd verkrachting? Grapperhaus wil in debat

Slachtoffers van onvrijwillige seks of seksuele intimidatie moeten door de wet beter worden beschermd, vindt Grapperhaus. Nu is 'dwang' nog het criterium, maar straks is iemand strafbaar als er bewust seks tegen de wil van de ander is geweest.

Aanranding of verkrachting?

Volgens de minister ligt de lat nu te hoog om te bewijzen of er sprake is geweest van dwang bij bijvoorbeeld een aanranding of verkrachting. Aangiftes kunnen daardoor niet altijd worden opgepakt. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld uit angst verstijven en zich daardoor niet uiten of verzetten waardoor de dader niet wordt gestraft.