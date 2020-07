Britten moeten zeker tot november afstand houden

De Britten moeten zich in ieder geval tot 1 november aan de anderhalve meter afstand houden om het coronavirus tegen te gaan. Verder in dit liveblog: in week 27 zijn er in Nederland in totaal 2607 mensen overleden. Dat is minder dan normaal. De periode van ondersterfte duurt nu al enkele weken.

De hoofdpunten: Op Schiphol zijn tussen begin juni en half juli 38 vluchten aangekomen waarop iemand aan boord was die het virus bij zich droeg

In de VS is opnieuw een recordaantal besmettingen gemeld

Ondersterfte in Nederland houdt aan

Volgende week zijn mondkapjes verplicht in Franse winkels

Onze vakantiekaart: hier mag je deze zomer naartoe

