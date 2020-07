Frankrijk van de troon, Nederland populairste vakantieland

De populairste vakantiebestemmingen van 2020:

1. Nederland 2. Duitsland 3. Frankrijk 4. Oostenrijk 5. Italië

De populairste vakantiebestemmingen van 2019:

1. Frankrijk 2. Spanje 3. Italië 4. Duitsland 5. Griekenland

De reden dat Nederlanders op vakantie willen in eigen land, is een bijzondere. Nederlanders denken altijd een mondkapje te moeten dragen in het buitenland, blijkt uit onderzoek van ACSI.

"Maar dat is een onjuiste gedachtegang", zegt ACSI. Het valt juist reuze mee met de maatregelen in andere landen. "En boodschappen doen bij een Nederlandse supermarkt is gevaarlijker dan op vakantie gaan in Europa."