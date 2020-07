Explosieven voor plofkraak gevonden na ontploffing flat Groningen

Na een explosie in een flat in Groningen werden explosieven gevonden die onder meer gebruikt worden bij plofkraken. Ook zijn ze gebruikt bij meerdere terreuraanslagen in Europa. Door de explosie werden vier appartementen onbewoonbaar.

De explosie gebeurde begin mei in de Groningse wijk Beijum. Daarbij werden de voor- en achtergevel uit de portiekwoning geblazen en sneuvelden binnenmuren. Pizzaschuiven In de flat werden 400 gram van de uiterst explosieve stof TATP en 900 gram ammoniumnitraat gevonden. Daarnaast lag er materiaal dat gebruikt wordt voor plofkraken, zoals zogeheten pizzaschuiven die worden gebruikt om explosieven diep in een geldautomaat te krijgen. Lees ook: Onderzoek naar explosie in woning Groningen afgerond, verdachten opgepakt TATP is eerder ook gebruikt bij terreuraanslagen in Europa, maar er zijn volgens het Openbaar Ministerie geen aanwijzingen dat de verdachten zich daarmee bezighielden. Voorbereiden plofkraken De 27-jarige bewoner en een 20-jarige vrouw worden wel verdacht van het voorbereiden en veroorzaken van de explosie, voorbereidingshandelingen voor plofkraken en het bezit van explosieven. Een derde verdachte (27) wordt verdacht van het voorbereiden van plofkraken Ook de 53-jarige leverancier van het explosief, een man uit Veendam, wordt als verdachte gezien. De twee hoofdverdachten moeten op 30 juli voor het eerst voor de rechter verschijnen. Medewerkers van de brandweer, politie en woningbouw hebben aangifte tegen hen gedaan, omdat ze niet hebben gezegd dat de explosieven in de flat lagen. Daardoor werden zij in een levensgevaarlijke situatie gebracht toen ze na de explosief onderzoek moesten doen.