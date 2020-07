'Reumavriendelijke pilstrip' moet medicijngebruik makkelijker maken

Reumapatiënten hebben vaak een minder goede handfunctie, waardoor iets als het uitdrukken van een pil lastiger is. Volgens het onderzoek van ReumaNederland zijn de belangrijkste klachten onvoldoende kracht in de vinger, pijn of te hard of stug materiaal van de pilstrip.

Verkeerd gebruik

Volgens ReumaNederland neemt 1 op de 10 reumapatiënten te laat, helemaal niet of - door de worsteling met de pilstrip - beschadigd in. Het probleem zou alleen maar groter worden, nu het Europees Geneesmiddelen Agentschap heeft bepaald dat een veelgebruikt reumamedicijn niet meer in een potje geleverd mag worden.

De Univertisiteit Twente gaat nu onderzoeken welke pilstrip reumapatiënten wel goed open kunnen krijgen.