Oude club in rouw om dood Lara van Ruijven: 'Rolmodel in meerdere opzichten'

Kees d'Huy kent Lara van de club waar ze als zevenjarig meisje ooit begon. Dat was bij Hardij Vereniging Den Haag Westland.

'Een echt rolmodel'

"Ze was kind aan huis bij de club", vertelt hij. "Ook later toen ze hoog ging sporten kwam ze nog langs bij clubkampioenschappen, als haar schema het toeliet. Ze was heel sociaal, een echt rolmodel."

"Ze kwam prijzen uitreiken bij de wedstrijden. En als er een EK of WK in de buurt was, mochten we als club langskomen voor meet en greets en handtekeningen."