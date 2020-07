Kwart werknemers zou baas niet vertellen over psychische problemen

Niet altijd makkelijk

En iedereen heeft weleens momenten waarop het minder gaat, zegt Brouwers. "De een gaat scheiden, de ander heeft schulden, weer een ander psychische of lichamelijke problemen. Het is belangrijk dat een manager daarvoor openstaat."

Floor is blij dat ze het destijds heeft verteld, maar het was niet altijd makkelijk. "Ik had wel wat hobbels te nemen. Anderen gingen bijvoorbeeld voor mij denken. Dan zeiden ze: het is niet handig dat jij dat doet, met jouw hoofd. Of ze hadden een serie gekeken met zo'n superstereotype autist en dachten dat ik net zo zou reageren als hij. Het was allemaal goed bedoeld, maar ik vond het ook vervelend. Ik wilde graag zelf bepalen wat goed voor me is en wat ik kan."