Tineke Geessink overleden, de vrouw die op 63-jarige leeftijd moeder werd

Geessink bracht met haar zwangerschap op hoge leeftijd veel discussie op gang in Nederland. Men vroeg zich af of het ethisch is om op die leeftijd nog aan kinderen te beginnen, mede omdat de kans groot zou zijn dat haar dochter op relatief jonge leeftijd haar moeder zou verliezen.

'Oude moeder'

Daarover zei Geessink: "Ik heb natuurlijk bedacht: op de kleuterschool ben ik zó oud en op de middelbare school zullen medeleerlingen zeggen: wat heb jij een oude moeder", schreef het AD in 2011. "Maar ouders hebben nooit de garantie dat ze hun kind zien opgroeien."

Geessink is op 25 juni overleden in St. Annaparochie. Ze is 72 jaar geworden. Omroep Friesland maakte in 2011 een reportage over Geessink, kort na de bevalling. Bekijk hieronder de beelden: