Deze boeren uiten kritiek op boerenacties: 'Dit is echt de verkeerde weg'

Snappen ze de reden?

Of de twee kritische boeren de reden waarom hun collega's actie voeren begrijpen? "Eigenlijk niet', zegt Maurits. "Boeren zijn ondernemers. De nieuwe werkelijkheid met het stikstofprobleem is lastig maar als ondernemer moet je daarop anticiperen. Dat hoort bij ons vak."

Boer Van Leeuwen heeft wel begrip voor de boosheid. "Het beleid is krom", vindt hij. "Kijk, er komen nu strengere regels rond het voer en het eiwitgehalte. Ik zie het vooral als juridische regels om maar weer aan de stikstofeisen te voldoen. Als een zoveelste lapmiddel."

Hij vervolgt: "Er zijn veel boeren die op hun bedrijf uit allerlei grondstoffen een bepaald voermengsel samenstellen. Die hebben behoorlijk last van deze nieuwe regel. Maar wie, zoals wij, dat samenstellen door de voerfabriek laat doen en een kant-en-klaar mengvoer koopt, komt er goed mee weg. Terwijl het eindproduct in theorie hetzelfde kan zijn. Maar dan nog is het niet zo dat door de nieuwe regels de koeien massaal dood neervallen."

Nooit actie gevoerd

Zelf hebben ze geen last van de nieuwe voermaatregel. De koeien van boer Maurits eten alleen maar gras.

De twee boeren hebben nog nooit meegedaan aan demonstraties of acties met betrekking tot het stikfstofbeleid. Met de actiegroep Farmers Defence Force willen ze ook niet geassocieerd worden.

Van Leeuwen: "In het begin was bijna 100 procent van de boeren het eens met de acties. Maar de laatste tijd brokkelt de sympathie af."