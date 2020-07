Prinsessen niet blij met woningbouw in bos bij Paleis Soestdijk

Ook zijn er zorgen om de aantasting van de natuur. Dat er woningen in het Borrebos gebouwd zouden worden is vooral GroenLinks en de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) een doorn in het oog. De fractievoorzitter van die partij had de prinsessen om hun mening gevraagd, omdat zij jarenlang op het landgoed hebben gewoond.

Steun

"In een tijd waarin eerder wordt gezocht naar mogelijkheden om bossen aan te planten, is het kappen van bomen op zijn minst onwenselijk", stond verder in de brief te lezen. "Wij steunen daarom degenen die het Borrebos willen beschermen en zouden daaraan toe willen voegen dat wij het ook belangrijk vinden om de natuur terug te geven aan zichzelf op het voormalige kazerneterrein."

Volgende week neemt de gemeenteraad in Baarn een beslissing over het voorontwerp van het bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed.