Farmers Defence Force verliest: verbod op tractor bij demonstratie blijft

Famers Defence Force wilde met een kort geding tegen de Veiligheidsregio Groningen afdwingen dat ze bij hun protesten landbouwvoertuigen mogen blijven inzetten.

De veiligheidsregio had maandag besloten dat boeren in Groningen tot maandag 13 juli geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen. De rechtbank van Groningen stelde de Veilligheidsregio zojuist in het gelijk.

'Symbool van demonstraties'

Volgens de boeren is het gebruik van tractoren bij hun betogingen cruciaal. "De trekker is het symbool van de demonstraties", zei een jurist die de actiegroep bijstaat tijdens een kort geding bij de rechtbank in Groningen.

"Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien."