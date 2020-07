Nederlanders in Melbourne: 'Deze nieuwe lockdown zagen we niet aankomen'

"Het is raar dat we weer thuis moeten zitten. Maar ik denk ook maar zo: het is gewoon niet anders. Dat we weer in lockdown zouden gaan had ik niet echt zien aankomen. Ik begrijp dat het virus zich nu vooral onderling verspreid, onder gezinnen en groepen mensen. Bij de eerste lockdown namen mensen het vooral mee vanuit het buitenland."

"Natuurlijk is het vervelend dat je niet meer naar vrienden mag en dat de horeca weer dicht is. Maar ik denk dat het merendeel van de Australiërs het wel begrijpt. We moeten wel. Hoe krijgen we anders het virus eronder?"

"Ik ben twee jaar geleden naar Australië gegaan om te promoveren. Sinds april werk ik al thuis. Eigenlijk werkt iedereen hier sinds die tijd thuis. Ik heb gelukkig een goed huis, net buiten het centrum, met een tuintje. Ik kan prima thuiswerken, dus op zich is het prima vol te houden. Maar zes weken is natuurlijk wel lang."

"We mogen wel naar buiten voor noodzakelijke dingen. En gelukkig mag je naar buiten om te sporten. Ik ga dus veel fietsen en hardlopen. Al is het weer niet best, het is zo'n 10 graden ofzo. Vanavond ook nog een stuk. Dat coronabuikje moet er wel af hè.

"Afgelopen oktober heb ik mijn familie in Nederland voor het laatst gezien. Ik denk niet dat ik ze dit jaar nog ga zien. We skypen veel en beseffen dat het even niet anders is. Maar gek is het wel."