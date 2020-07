Zussen verliezen kindje na vroeggeboorte: 'Elkaar steunen, we konden het niet'

Toch is hij achteraf blij dat ze dat hebben gedaan. De foto's heeft Sanne nooit bekeken, en ook Jeroen heeft dat maar één keer gedaan. "In mijn hoofd was hij mooier. Dat beeld wil ik vasthouden. Het was me toen bijvoorbeeld niet opgevallen hoe dun en doorschijnend zijn huid was." Maar de gipsafdruk van de voetjes ligt in de woonkamer, op een plek waar ze hem goed kunnen zien.

Opnieuw zwanger

Zo’n vijf maanden na de geboorte van Naud, is Sanne opnieuw zwanger. Het is zeker geen onbezorgde zwangerschap. "Bij de 20 wekenecho gingen we met lood in onze schoenen – ook dat kan dus letterlijk – naar het ziekenhuis. Maar alles ging goed. Lise is inmiddels 3 jaar. Een geweldig kind. Een echt meisje, maar met jongensachtige trekjes. We zeggen weleens tegen elkaar dat ze dat van Naud heeft."