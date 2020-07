Zwanger ondanks spiraaltje: 'Ze vonden 'm terug in de placenta'

"Nou, toen was ik wel even in paniek", vertelt Anke. "Ik zag het helemaal niet aankomen. Ik was een alleenstaande moeder, met de vader van het kindje in mijn buik was het ook niets geworden. Dus ik had wel even paniek: hoe ga ik dit aanpakken? Ik had nog maar een paar weken om alles te regelen."

Uiteindelijk werd Ankes dochter met 36 weken geboren. "Tijdens de bevalling vonden ze mijn spiraaltje terug in de placenta. Daar was nog een foto van gemaakt, die is het hele ziekenhuis rondgegaan", lacht ze.