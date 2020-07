Reisadvies in vakantieland tóch van geel naar oranje, wat nu?

Als je met het vliegtuig op vakantie bent is het wat ingewikkelder. Het gebied waar je op vakantie bent is geel, maar de luchthaven waar je vlucht gaat ligt in oranje gebied? Dan moet je in quarantaine. Maar als je alleen een overstap hebt op een vliegveld in oranje gebied, en dus achter de douane blijft, hoeft dat niet.

Stel: je moet in quarantaine na een vakantie in een oranje land. Betaalt je werkgever dan door?

Als je reist naar een gebied waar het reisadvies oranje is, weet je vooraf al dat je na afloop twee weken in quarantaine moet. Daarom valt dit onder het eigen risico, zegt het FNV. Je baas hoeft je dus niet door te betalen tijdens zo'n quarantaineperiode.

Kost je dat vakantiedagen? "Dat hangt af van wat er met de werkgever wordt afgesproken", legt hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp uit. "Het uitgangspunt is dat de werknemer een risico heeft genomen en daardoor geen loon doorbetaald hoeft te krijgen. Of je in ruil daarvoor onbetaald verlof opneemt of vakantiedagen, kun je afspreken."

Is dit anders als je vakantieland tijdens je vakantie van geel naar oranje ging?

"Ja, als het reisadvies aangepast wordt tijdens je vakantie is dit anders", zegt Verhulp. "In dit geval kun je er niks aan doen. En dus moet je werkgever je loon gewoon doorbetalen als je niet kunt werken in de quarantaineperiode."

Ook het FNV zegt dat het werknemers niet aan te rekenen valt als het reisadvies tijdens de vakantie verandert naar oranje.

Maar er zijn ook werkgevers en branches die daar anders over denken en vinden dat het risico ook in dit geval bij jou als werknemer ligt. In de transportsector hoeft je werkgever het loon bijvoorbeeld niet door te betalen als het reisadvies tijdens je vakantie wijzigt en je in quarantaine moet. Wel kan er overlegd worden of je daarvoor vakantiedagen in kunt of moet zetten.