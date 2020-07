Kun jij ook geld claimen van Facebook? Dit moet je weten

In theorie gaat het dus om miljoenen mensen die zich bij de zaak zouden kunnen aansluiten. Begin vorig jaar had Facebook nog zo'n 10 miljoen Nederlandse gebruikers.

3. Om hoeveel geld gaat het?

Hoe hoog de schadevergoeding is die van Facebook geëist wordt, is op dit moment onderdeel van de onderhandelingen. "Dat gaan we eerst met Facebook bespreken. Het is nog te vroeg om dat te zeggen", vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "Als Facebook met niks komt, dan gaan we naar de rechter en die moet dan maar z'n oordeel geven." Dat de dagvaarding al wel is verstuurd, is als een 'stok achter de deur', legt hij uit. "Om de gesprekken op gang te brengen."

Volgens Engelfriet is het niet realistisch om meer dan 100 euro per persoon te eisen. "Maar stel dat 7 miljoen Nederlandse gebruikers zich bij de claim aansluiten, dan doet dat toch pijn bij Facebook."