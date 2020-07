Vader die school zoontje binnenreed verdacht van poging tot moord

Dat schrijven NH Nieuws en NRC. De man zegt volgens de schooldirecteur dat hij niet wist dat er mensen in het gebouw aanwezig waren, maar daar denkt het Openbaar Ministerie anders over. Op het moment dat hij zo'n 30 meter de school in reed, waren er zo'n 20 leerlingen en hun ouders en leerkrachten aanwezig.

Zoontje en vriendje uit elkaar gehaald

De man was onder invloed van alcohol en zou boos zijn geweest dat zijn zoontje na de zomer niet in dezelfde klas zou zitten als een vriendje. Zijn voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd. Het zoontje van de man is door zijn moeder van school gehaald en gaat na de zomer naar een andere school, in de hoop dat hij daar geen last zal hebben van de actie van zijn vader.