Man doodgeschoten in Beuningen, veel omstanders

Getuigen vertelden de politie dat er kort na de schietpartij een busje wegreed met twee mannen daarin. Dat busje is vermoedelijk later gevonden in Winssem, een dorp in de gemeente Beuningen.

Vader van drie kinderen

Wat het motief of de achtergrond van de schietpartij is, is nog niet duidelijk. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Volgens Omroep Gelderland is het slachtoffer de 49-jarige Mehmet, een klusjesman die een vrouw en drie kinderen achterlaat. Ook vrienden en familie zeggen in het duister te tasten over waarom hij is doodgeschoten. "Het was een behulpzame man, het was altijd lachen met hem."