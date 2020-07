Vrouw opgepakt vanwege oplichting met corona-spullen voor 249.000 euro

De handschoenen werden nooit geleverd. Het oplichtingsbedrag is hoog: naar schatting zo'n 249.000 euro.

Honderden meldingen

De opsporingsdienst heeft zijn handen vol aan fraudeurs die met corona-artikelen hun slag proberen te slaan. Tot nu toe zijn al zeker 500 meldingen binnengekomen, stelt woordvoerder Visser.

"Iedere melding onderzoeken we en nemen we zeer serieus. Soms is het loos alarm, maar er zitten ook veel zaken van fraude en witwassen tussen. Soms ook heel grote, ernstige zaken. De corona-artikelen worden niet geleverd of er is van alles mis mee."

De FIOD spoort op, het Openbaar Ministerie gaat over de vervolging. Opsporingsdiensten en het OM gaven eerder al aan prioriteit te geven aan de bestrijding van misbruik van de coronacrisis. "De coronacrisis haalt bij heel veel mensen het beste naar boven. Helaas zien sommigen kansen voor fraude. Misbruik maken van de coronacrisis is maatschappelijk onacceptabel."