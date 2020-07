Geen havo door corona: 'Als hij die Cito-toets had gemaakt, was het wel gelukt'

Reactie van de basisschool:

De basisschool van Finn bevestigt dat zijn schooladvies al in januari is gegeven en daarna niet meer is aangepast. "Het is jammer dat alle kinderen in Nederland in groep 8 dit jaar de kans met de eindtoets niet hebben gekregen", zegt directeur Ilse Stoops. "Wij geven elk jaar in januari het definitieve schooladvies. Daarbij kijken we naar meerdere zaken; eigenlijk naar de hele schoolcarrière. Maar het klopt natuurlijk wel dat de ophoogkans met die eindtoets is vervallen."

Toch denkt Stoops dat ook de kinderen die mogelijk een lager advies hebben dan normaal, uiteindelijk op hun pootjes terechtkomen. "De middelbare scholen staan hier goed bij stil, en zullen schakelen als dat nodig is. Daar heb ik alle vertrouwen in."