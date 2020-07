Legobeeld André Hazes op de Dam al kapot

Frankey had Hazes, die in 2004 overleed, nagemaakt in zijn kenmerkende zwarte pak. Inclusief zonnebril, bakkebaarden, hoed en microfoon. Hij zit midden op het plein, op een van de betonblokken die bedoeld zijn om aanslagen met voertuigen te voorkomen.

Hoed op straat

Maar zes dagen later is het beeld al kapot, melden verschillende voorbijgangers. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk.