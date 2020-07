Van Eindhoven Airport tot de Aldi in Groenlo, boeren voeren weer actie

Ook distributiecentra zijn doelwit

Ook bij verschillende distributiecentra voeren boeren actie. Zo staan ongeveer tweehonderd boeren met hun tractoren en andere landbouwvoertuigen bij het distributiecentrum van Aldi in Groenlo in Gelderland. Ook de Coop in Gieten is doelwit van de acties. Daar blokkeren ze de hoofdingang met hun trekkers.

Eerder op de dag blokkeerde een groep Noord-Hollandse boeren urenlang de toegangspoort van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.

De boeren eisten hier dat de supermarkten een eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten.