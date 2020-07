Date-en seksgedrag veranderd door corona: vooral vrijgezellen worden geraakt

Meer porno

Masturbatie en pornogebruik zijn door de coronauitbraak onder jonge singles toegenomen. Vooral jongeren doen meer aan soloseks. In de leeftijdsgroep 16 tot 20 jaar wordt door 30 procent meer gemasturbeerd en door 29 procent meer porno gekeken dan voor corona.

Bij volwassen singles komen onenightstands iets minder vaak voor (15 procent) en vaste partners iets vaker (27 procent). Volgens de onderzoekers is het een zorgelijke ontwikkeling omdat het hebben van minder of helemaal geen seks van invloed is op het welbevinden van vrijgezellen.

Soa-test is ook lastig

Ook vinden mensen het door corona lastiger om voor een soa-test of anticonceptieconsult naar de GGD of huisarts te gaan.

Acht procent van de jongeren wilde zich tijdens de coronacrisis laten testen op een soa, maar heeft dit niet gedaan. Voor bijna de helft had dit te maken met corona: ze dachten dat hulpverleners het te druk hadden, waren bang dat ze een coronabesmetting op zouden lopen of dat de soa-poli dicht was of geen plek had.