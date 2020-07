Boze boeren voeren verspreid over het land actie, tientallen trekkers in Amsterdam

Ook zijn tien tot twintig boeren met hun tractoren het terrein van het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel op gereden. In Heerenveen stonden ze bij het distributiecentrum van Lidl, inmiddels rijden ze verder. "De kans is 99 procent dat we blijven overnachten. Morgen eerst de beestjes voeren, daarna weer volle bak vooruit", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Volgens hem gaat het om zo'n 200 voertuigen.

Aansluiten bij collega's

In Groningen rijden ook tractoren, die zouden zich willen aansluiten bij hun collega's in Friesland. Op de A28 bij Hoogeveen (Drenthe) blokkeren boze boeren de weg.