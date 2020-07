Noodbevel in Utrecht uit vrees voor rellen

Onder de relschoppers zouden ook hardekernsupporters van een groot aantal voetbalclubs aanwezig zijn. De vrees bestaat dat deze demonstranten en relschoppers op gewelddadige wijze de confrontatie aan willen gaan met de politie en op andere manieren de orde willen verstoren.

Die dreiging is inmiddels zo groot dat de veiligheidsregio een noodbevel heeft uitgevaardigd. Mensen van buiten Utrecht die wilden demonstreren of rellen, wordt daarmee bevolen de Domstad te verlaten of weg te blijven. Inwoners van Utrecht die dat van plan waren, mogen zich niet in de Utrechtse binnenstad vertonen.