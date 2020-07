Wordt het een zomer vol bosbranden? 'Je kan niet tegen het vuur op'

De Peel

Ook dichter bij huis is er een grotere kans op bosbranden. Door langere periodes van droogte heeft ook Nederland te maken met branden. Zo was er in april nog de grootste natuurbrand ooit, in de Deurnese Peel.

Of we deze zomer ook meer te maken krijgen met bosbranden is volgens Maurice Middendorp nog moeilijk te voorspellen. Er zijn verschillende voorspellingen die zeggen dat het komende maand droog wordt, maar anderen die juist zeggen dat het een nattere zomer wordt. "Maar ook in Nederland hebben we te maken met een trend van langere droogte en dus zullen we ook meer bosbranden zien."