Verdachte aangehouden voor mislukte overval op René van der Gijp

Van der Gijp kreeg op 27 april de schrik van zijn leven toen hij bij thuiskomst in zijn auto werd belaagd door drie gemaskerde mannen. Zij begonnen met zware hamers op zijn autoruiten in te slaan.

Meerdere aanhoudingen

Die hielden het gelukkig. "Ik heb van die ramen in mijn auto die je niet stuk krijgt. Die heeft de eerste eigenaar van de auto er ooit in laten zetten, dat wist ik zelf ook niet", zei Van der Gijp daar zelf later over in het programma Radio Veronica - Veronica Inside.

De politie heeft nu een 21-jarige man aangehouden die bij de overval betrokken zou zijn geweest. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.