18 jaar cel voor Bart B., die kapster en ex-geliefde Miranda doodde

De kapster zou op 28 december 2018 naar Canada vliegen om naar een vroegere vriend te gaan, met wie ze weer contact had. De relatie met B. was na bijna twintig jaar stukgelopen. Ze woonden nog wel samen in Soest, maar Miranda was op zoek naar een nieuw onderkomen.

Spaarrekening

Vermoedelijk is de vrouw uit Soest, die bijna een kwart eeuw een kapperszaak in de Jordaan runde, de ochtend of avond voor vertrek overleden. Hard bewijs voor moord was er niet, het Openbaar Ministerie legde Bart B. daarom doodslag ten laste.

De man houdt vol dat zijn 52-jarige ex-vrouw van de trap was gevallen en ter plekke overleed. Kort na haar dood - waarschijnlijk dezelfde dag al - haalde hij volgens het OM meer dan een ton van de spaarrekening van Miranda. Met het geld loste hij onder meer zijn creditcardschulden af.