Actie kermisexploitanten op Mediapark: 'Er verdwijnt een stuk cultuur'

De woordvoerder van de politie spreekt van een groepje vrachtwagens, waar kermisexploitanten tussen zitten. "Ze willen hun verhaal kwijt, daar gaan wij verder niet over", aldus de politiewoordvoerder.

Niet voorbereid op uitspraak Rutte

Karin Blokker is woordvoerder van de kermisexploitanten. Zij stelt dat er een groot probleem is ontstaan. "We worden niet gehoord. Premier Rutte heeft gezegd dat we open kunnen, maar de veiligheidsregio's werken dit tegen, of ze zijn niet voorbereid op de uitspraak van Rutte, dat kan ook."