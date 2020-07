'Onderzoek naar corona-aanpak Johnson onvermijdelijk'

De Britse oppositie vindt dat een onderzoek naar de corona-aanpak onvermijdelijk is. Dat zegt voorman van de Labourpartij Keir Starmer. Volgens Starmer heeft Johnson niet snel genoeg gehandeld. Verder in dit liveblog: voor de derde dag op rij zijn er in de Verenigde Staten een recordaantal coronabesmettingen geconstateerd. Intussen blijft ook in Brazilië het aantal patiënten maar stijgen.

De hoofdpunten: Het aantal patiënten met corona blijft dalen, zowel op de IC als in de klinieken.

