Intimidatie en misbruik: pro-anorexiacoach kan nog altijd z'n gang gaan

In maart verscheen een groot onderzoek naar de pro-anorexiacoaches en hun slachtoffers in Nederland. Daaruit blijkt dat steeds meer kwetsbare minderjarige anorexiapatiënten slachtoffer worden van deze coaches.

De onderzoekers spraken 80 slachtoffers. "Het kwalijke is dat deze mannen bewust inspelen op de kwetsbaarheid van de meisjes, die in feite op zoek zijn naar steun", zegt Shamir Ceuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

Online opsporen met lokprofielen

Vorig jaar trok het centrum ook al aan de bel over het probleem. "In mei 2019 zijn we naar buiten gegaan met de resultaten van ons onderzoek, waar we erg van geschrokken waren. Toen bleef het alleen heel lang stil vanuit Den Haag. Een kwalijke zaak, want daardoor kunnen deze mannen nog altijd hun gang gaan."

Nu, ruim een jaar later, vindt het centrum dat de politiek in actie moet komen. "We willen dat er meer aandacht komt voor de online opsporing van dit soort daders. Bijvoorbeeld door het inzetten van lokprofielen."