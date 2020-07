Vader rijdt school binnen: 'Dit had zo anders kunnen aflopen'

De man én vader reed gisteravond basisschool 't Palet in, terwijl er in de gymzaal een filmvoorstelling was ter ere van het afscheid van groep 8.

Zo'n twintig leerlingen, hun ouders en leerkrachten, waren in de school aanwezig, vertelt schooldirecteur Jan van Berkum. Hij is nog altijd aangedaan door de gebeurtenis.

30 meter school ingereden

"Vlak voordat de afscheidsfilm begon, was er opeens een hoop lawaai in het schoolgebouw. Was er een tafel omgevallen? Stonden er deuren open? Kinderen en leraren hadden geen idee. Toen een volwassene ging kijken, bleek een auto de school binnen te zijn gereden."

De auto van de man, die een kind op de school heeft zitten, was zo'n dertig meter het gebouw binnengereden. De voordeur van de school stond op dat moment open. "Tegen een deur van een klaslokaal is hij tot stilstand gekomen. Die is helemaal vernield", zegt de schooldirecteur.