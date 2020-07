Strafzaak verdronken peuter: 'Er is mij zoveel verdriet aangedaan als moeder'

De 3-jarige Sven verdronk op 18 december 2019 in het ijskoude water van het Noord-Willemskanaal. Hij was met zijn vader, de 40-jarige Utrechter Paul den B., onderweg in de auto en belandde tijdens een plaspauze in het koude water van het kanaal. Twee weken later overleed het jongetje.

Peuter aan lot overgelaten

Volgens het OM heeft Paul den B. de peuter met opzet aan zijn lot overgelaten, met fataal gevolg. De vader stelt na de gebeurtenis dat er geen opzet in het spel was, maar dat sprake is geweest van een noodlottig ongeluk.

Er zijn een hoop twijfels bij zijn verhaal, bleek ook vandaag tijdens de zitting in de rechtbank van Assen. De zaak is aangehouden tot 24 augustus omdat de rechtbank nog nadere vragen heeft over een gedragskundige rapportage over de Utrechter.

Groot gemis

De moeder van Sven was niet bij de zitting aanwezig. De ouders waren al een tijd uit elkaar na een vechtscheiding. Advocaat Van Ginneken las wel een schriftelijke verklaring namens haar voor. Die was kort maar krachtig: "Door de dood van mijn lieve zoon Sven is mij als moeder heel veel verdriet aangedaan. Geen enkele schadevergoeding kan het grote gemis in mijn leven wegnemen."

Meer woorden wenst cliënte er niet aan te geven, vervolgde de advocaat. "Meer inzicht in haar verdriet gunt zij verdachte niet."