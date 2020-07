Als jouw vakantiebestemming ineens oranje wordt: 'Ga niet zelf annuleren'

Evelien zou naar Lissabon, maar toch niet

Evelien (22) is één van de ongelukkigen die naar Lissabon zou gaan, maar nu toch thuisblijft. Van komende zondag tot en met woensdag moest het genieten worden onder de Portugese zon. "Ik zou gaan met mijn zusje, maar helaas."

"We hebben al in januari geboekt", zegt Evelien. "Toen kwam corona en dachten we dat we niet zouden gaan, maar na alle versoepelingen kregen we toch weer hoop. Nu kan het dus toch niet. Ik zou me daar ook niet goed bij voelen."

Evelien had geboekt bij de Vakantiediscounter. Vanochtend werden ze gebeld met het bericht dat ze een voucher krijgen en later dit jaar alsnog kunnen gaan. Evelien is er blij mee. "Die hotels hebben het ook moeilijk. Ik vind dit niet erg."