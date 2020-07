Toestand Van Ruijven (27) onveranderd: 'Iedereen is met zijn hoofd bij Lara'

Jeroen Otter, de bondscoach van de Nederlandse shorttrackers, postte vanochtend een emotioneel gedichtje waarin hij zijn medeleven betuigt aan Lara van Ruijven. Otter is in Frankrijk waar de 27-jarige shorttrackster sinds donderdag op de intensive care vecht voor haar leven.

Otter schrijft: "Alleen jij ervaart nu dat donker geen licht toelaat. Alleen jij wordt gewaar dat stilte zelfs ruis geen toegang biedt. Om dit te bevechten werp ik jou oneindig veel lichtpuntjes toe, en stuur ik jou een stroom aan berichtjes die zelfs door stilte niet kunnen worden gestopt."

'Balanceert op de afgrond'

Via WhatsApp laat Otter vanuit Frankrijk weten dat haar situatie nog altijd zeer zorgelijk is.

Zijn collega Carl Mureau, persvoorlichter bij de KNSB, doet vanuit Nederland verder het woord. "Ik sta de hele dag in nauw contact met Frankrijk", zegt Mureau. "Lara's toestand is ook na vannacht onveranderd en zeer zorgelijk. Ze wordt omringd door haar allernaasten, zoals haar vader en vriend. Het is wachten op herstel. Maar op dit moment is er niets veranderd."