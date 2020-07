Hoe Heleen haar eenzame huis redde, maar zichzelf bijna sloopte

Mike deed het grote werk in huis (Heleen: "Hij kan echt alles") en zij legde zich toe op het herstellen van historische ornamenten. "Was ik ineens restaurateur", vertelt ze trots. Het is monnikenwerk, maar het plafond aan de Bloklandstraat is weer zoals hij ooit was. Mike omschrijft het werk in één zin: "We deden alles met respect voor het huis."

Onderhandeling

Tot 2013. Heleen was pas net bevallen van zoontje Max, toen zij en Mike te horen kregen dat de hele straat gesloopt zou worden. De rest van de huizen waren huurwoningen, zij waren de enigen met een koophuis. Onderhandelen dus. "Maar eigenlijk dachten we gewoon dat het een gedane zaak was. De hele straat zou gewoon gesloopt worden."