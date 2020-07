Moordverdachte Thijs H. betuigt opnieuw spijt: 'Dit had nooit mogen gebeuren'

Vandaag nam Thijs H. voor de laatste keer plaats in de rechtbank in Maastricht. Eerder bekende hij drie gewelddadige moorden te hebben gepleegd in de Scheveningse Bosjes en de Brunssummerheide.

Drie moorden

Op 4 mei vorig jaar stak H. in Den Haag een 56-jarige vrouw met vele messteken dood. Drie dagen later herhaalde hij deze daad en doodde hij een 63-jarige vrouw en 68-jarige man.

Naar eigen zeggen had H. last van psychotische wanen. "Als ik niet echt dacht dat ik gedwongen werd, had ik het nooit gedaan. Ik dacht echt dat ik geen keus had," zei hij vandaag in de rechtbank.