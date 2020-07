Containerschip ramt Willemsbrug in Rotterdam en verliest containers

Een binnenvaartschip is tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Het schip heeft hierbij meerdere containers verloren die in de Maas terecht zijn gekomen. De brug is tijdelijk dicht voor het verkeer.

Een woordvoerder van de politie Rotterdam laat weten dat vanwege de veiligheid de brug tijdelijk dicht moet voor al het verkeer. De verwachting is niet dat de brug dagenlang dicht blijft. De brug is volgens de politiewoordvoerder licht beschadigd. Containers gezonken Wat er in de containers zit is niet duidelijk, maar volgens de politiewoordvoerder gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Een getuige zag meerdere containers in het water verdwijnen. De politie spreekt vooralsnog over de drie containers. Het schip ligt nu aan de kade op het Noordereiland.