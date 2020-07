Ophef over kinderboek Slaaf kindje Slaaf, 'schadelijk zonder uitleg'

Het boek van kinderboekenschrijver Dolf Verroen is in 2006 verschenen en na commotie in 2016 opnieuw uitgegeven onder de titel 'Hoe mooi wit ik ben'. Het verhaal is opgeschreven vanuit de ogen van Maria, een wit meisje van 12 jaar dat op haar verjaardag een slaaf cadeau krijgt. Het verhaal speelt zich af rond 1800. Een passage in het boek is: "De slaven hebben gedanst en gezongen. Ik zag opeens hoe zwart ze zijn, hoe mooi wit ik ben."

Ophef na verhaal op Facebook

Er was eerder weleens opschudding over het boek, maar nadat de Zeeuwse Noella gisteren haar verbazing over het boek op Facebook had gedeeld, werd de ophef alleen maar groter. Haar zusje van 9 jaar oud, die half Antilliaans en half Nederlands is, had het boek namelijk gelezen op school omdat het op de boekenplank in de klas stond.

"Het boek deed haar veel pijn", schrijft Noella. "Ik vind het niet kunnen dat je kinderen van 9 jaar dit boek laat lezen. Zij snappen dit nog niet en kunnen hier geen onderzoek naar doen op het internet."

Bespreken in de klas

Noella heeft al duizenden reacties gekregen en het bericht wordt in verschillende groepen op Facebook massaal gedeeld. Inmiddels heeft ook de school van het zusje van Noella haar excuses aangeboden en beloofd om het onderwerp slavernij te bespreken in de klas.