Tientallen auto's beschadigd in parkeergarage na brand elektrische wagen

De brand in de ondergrondse Singelgarage in Alkmaar ontstond vanochtend vroeg in een afgesloten gedeelte op de tweede verdieping. Door de dichte rook en de hitte kon de brandweer niet naar binnen en moesten blusrobots worden ingezet.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een verdachte is inmiddels opgepakt. Welke rol de verdachte heeft gespeeld bij het uitbreken van de brand wordt nog onderzocht.

Zorgen over elektrische wagens

Deskundigen hebben al eerder al hun zorgen geuit over het blussen van elektrische auto's. Het Instituut Fysieke Veiligheid komt volgende week met nieuwe richtlijnen over het bestrijden van brand in elektrische voertuigen in parkeergarages. Hard nodig, omdat het aantal elektrische auto's in ons land flink toeneemt.

Het blussen van elektrische auto's is ook een stuk ingrijpender dan een gewone benzine-auto. Zo kan de brandende batterij moeilijk worden geblust en komen bij een brand ook allerlei brandbare stoffen vrij. De brandduur van deze auto's is ook veel langer waardoor er meer hitte vrijkomt.

Een elektrische auto die in brand is gevlogen, moet daarna ondergedompeld worden in een container vol vloeistof. De auto's moeten dagenlang in zo'n bad staan.