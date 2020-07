Jongeren drinken op het platteland een stuk meer dan in de steden

Dat blijkt uit onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD’en en het RIVM. "Ongeveer tweederde van de jongeren in de provincie Groningen en het hele noorden heeft ooit een glas alcohol gedronken. Dat is heel hoog", stelt Jeroen Kuiper, die namens de GGD onderzoek in de provincie Groningen deed.

Hij vindt het opvallend dat veel jongeren ooit een glas alcohol hebben gedronken, maar ziet tegelijkertijd dat het aantal jongeren dat frequent drinkt, afneemt. Dat is volgens hem de positieve kant van het verhaal.

Onze jongeren drinken meer dan Polen

Toch doen we het in Nederland nog niet heel goed in vergelijking met andere landen. "Als je op Europees niveau kijkt, zie je dat we nog steeds stevig drinken." Nederland staat in Europa op plaats acht. "We zien wel dat het beter gaat, maar we moeten van ver komen."

Sinds 2014 is de leeftijd om alcohol te kunnen kopen verhoogd van 16 naar 18 jaar. Volgens Kuiper heeft dat echter weinig geholpen om de fles uit de handen van Nederlandse jongeren te krijgen. "Blijkbaar heeft het puur aanpassen van een wet niet heel veel effect", zegt hij.