Drugszendingen per post naar buitenland: 'Ernst is toegenomen'

Er worden jaarlijks zo'n 107 miljoen pakketten naar het buitenland verzonden. In naar schatting 100.000 van die pakketjes zitten drugs. Dat is slechts 0,1% van het totaal, maar de frustratie bij landen die de pakketjes ontvangen en onderscheppen neemt toe.

Speed per post

Vooral coke, xtc, speed en crystal meth worden verstuurd naar landen als Duitsland, Frankrijk, de VS en Australië. In Australië alleen al werden in een maand tijd vierhonderd Nederlandse drugsverzendingen in beslag genomen.

Nederlandse pakketbedrijven zoals PostNL, DHL en DPD controleren niet alle pakketten. Dat gebeurt steekproefsgewijs. Daardoor glippen er wel eens pakketten met drugs doorheen.