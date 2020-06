Zij twijfelden, maar lieten hun kinderen toch vaccineren

Janneke besloot de eerste vaccinaties van haar dochters uit te stellen. In die periode sprak ze ook een kennis, die vond dat ze haar kinderen ook echt niet moest laten inenten. "Ze zei dat ze haar kind ook niet had laten vaccineren, en dat haar kind kerngezond was. Ook stuurde ze me een boekje dat zij daarover had gelezen, maar de argumenten daarin vond ik niet erg overtuigend. Ze speelden vooral in op het gevoel, maar zonder betrouwbare bronnen te noemen."

Twijfels serieus genomen

Het overtuigde Janneke niet, maar ze was er ook nog niet van overtuigd dat ze haar dochters dan wél moest laten inenten. "Ik sprak er ook over met vriendinnen, en met de kinderarts in het ziekenhuis. Die nam mijn twijfels gelukkig heel serieus. 'Ik heb zelf ook kinderen, en als vader snap ik je twijfels', zei hij. 'Maar als arts heb ik kinderen binnengebracht zien worden die ernstig ziek waren omdat ze niet waren gevaccineerd.'

Ik voelde zijn emotie en dacht: die prikken zijn er niet voor niets, ze zijn er om mijn kinderen en andere kinderen te beschermen."